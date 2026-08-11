Osakidetza refuerza la atención oftalmológica en Urgencias para afrontar las consecuencias del eclipse

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza reforzará en los próximos días la atención oftalmológica para afrontar un posible incremento de las asistencias y consultas derivadas de exposiciones inadecuadas en la observación del eclipse de Sol de mañana.

Osakidetza ha informado de que garantizará la presencia de especialistas en oftalmología en las urgencias de los hospitales de referencia de los tres territorios históricos.

La guardia vespertina de los días 12 y 13 de agosto en los hospitales de Cruces, Txagorritxu y Donostia contará con la presencia física de especialistas en oftalmología, además de un adjunto localizado adicional por hospital, para reforzar la respuesta en la noche del eclipse y la jornada posterior.

Además, los servicios de oftalmología de estos tres hospitales adaptarán su actividad en horario de mañana los días 13, 14 y 15 de agosto.

Osakidetza monitorizará de manera continua la actividad asistencial durante la jornada del eclipse y en los días posteriores, adaptando los recursos y activando a los especialistas en oftalmología necesarios para reforzar los equipos de Urgencias si la demanda lo requiere.