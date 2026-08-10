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Los mejores momentos del Abordaje Pirata de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN, 10/08/2026.- Cientos de jóvenes han participado este lunes en el tradicional Abordaje de los Piratas, en el tratan de llegar en embarcaciones improvisadas desde el puerto hasta la playa de La Concha, en la tercera jornada de las fiestas de Semana Grande de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako Piraten Abordatzearen unerik onenak

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Cientos de jóvenes han completado el abordaje pirata surcando el mar desde el puerto hasta la playa de La Concha de San Sebastián. Algunas embarcaciones han naufragado nada más entrar en el agua, pero otras han llegado a su destino en un ambiente festivo en el que no han faltado, como marca la tradición, las banderas piratas y el 'robo' permitido de embarcaciones.

Fiestas Semana Grande Donostia 2026 Sociedad

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