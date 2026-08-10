Eclipse solar total
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¿Sin plan para ver el eclipse? Apunta estas propuestas para disfrutar del evento del siglo

El abanico en Euskal Herria es amplio: ver el eclipse desde el mar, un viñedo o nuestras cumbres, además de observaciones guiadas con telescopio.
lagunak eklipsea ikusten
Euskaraz irakurri: Plan onenak Euskal Herriko eguzki eklipsea abuztuaren 12an ikusteko
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EITB

Última actualización

Te proponemos planes y lugares para gozar en primera fila del eclipse total solar de este miércoles 12, desde un velero a viñedos o haciendo paddle surf en La Concha.

Álava

-Enoturismo en Rioja Alavesa (Laguardia y Elciego): experiencias entre viñedos con copas de vino en bodegas como Valdelana, Casa Primicia o Marqués de Riscal

-Vuelos en globo sobre los viñedos: viajes aerostáticos sobre los viñedos (sujeto a la meteorología del día)

-Observación en el Cerro de Olarizu (Vitoria-Gasteiz): punto neurálgico en la capital alavesa, con acampadas y actividades

-Astroturismo en Lagrán: observación técnica guiada en el Parque Natural de Izki (posee la certificación como destino Starlight para minimizar la contaminación lumínica)

Bizkaia

-Navegación en velero desde Getxo: travesías marítimas saliendo del Puerto Deportivo de Getxo y el Real Club Marítimo del Abra

-Puntos neurálgicos para el eclipse: acantilados de La Galea y Arrigunaga, Pagasarri, Punta Lucero (Zierbena), Serantes (Santurtzi)

-Talleres y retransmisión astronómica en Artxanda: punto oficial habilitado por el Ayuntamiento de Bilbao y agrupaciones astronómicas de Bizkaia con telescopios y proyectores directos para el público

-Catas y observación en viñedos de Txakoli en Las Encartaciones (Karrantza y Balmaseda): maridajes de txakoli y productos locales al atardecer en sus terrazas y viñedos

VELERO ECLIPSE

Gipuzkoa

-Paddle surf en la Bahía de La Concha (Donostia): salidas guiadas al agua organizadas por el Real Club de Tenis de San Sebastián

-Macro-quedada en la Explanada de Sagües (Donostia), coincidiendo con la Aste Nagusia

-Observación panorámica desde Monte Igeldo

-Maridaje astronómico en Jaizkibel e Hondarribia: salidas guiadas de senderismo al atardecer por el monte Jaizkibel acompañadas por astrónomos para presenciar el eclipse, con cata de productos locales al finalizar

-Rutas guiadas sobre el Flysch de Zumaia (Geoparkea) para observar el descenso de luz sobre la rasa mareal, combinando geología y astronomía

Navarra

-Tardeo entre viñedos en Olite (Bodegas Ochoa): observación del eclipse desde las viñas combinada con DJ en directo y cata de vinos

-Astro-divulgación en el Castillo de Ablitas: evento de observación guiada junto a Astronomía Moncayo con charla explicativa previa y telescopios

-Experiencia "Lerín Tierra Estrella" en Lerín: talleres de divulgación científica y asistencia técnica para la observación

-Atardecer fotográfico en las Bardenas

-Balcón medieval panorámico en Ujué: vista panorámica de 360° desde lo alto del pueblo

-Observación en altura en el Alto del Perdón

Iparralde

-Atardecer estelar en el tren de Larhun: ascenso especial en el histórico tren cremallera hasta la cima del monte para observar el fenómeno sobre el Cantábrico con retransmisión por telescopio y gafas homologadas

-Observación en alta montaña en La Pierre Saint-Martin (Arette): apertura del telesilla de Arlas para ascender a las crestas pirenaicas (a más de 1.800 m de altitud), con cata-cena en la cumbre

-Soirée Astro en el Château Observatoire Abbadia (Hendaia): velada astronómica organizada junto a la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB) en los acantilados sobre el océano

-Ruta de senderismo en quadriciclo eléctrico en Uharte-Garazi: excursión guiada en vehículos ecológicos hasta un mirador elevado, combinada con degustación de productos locales

-"Sunsets Électroniques - Black Edition" en la costa de Angelu: evento festivo de música electrónica y observación colectiva en el paseo marítimo

-Senderismo nocturno guiado "Crépuscule gourmand" en Urruña y Azkaine

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