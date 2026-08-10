-Enoturismo en Rioja Alavesa (Laguardia y Elciego): experiencias entre viñedos con copas de vino en bodegas como Valdelana, Casa Primicia o Marqués de Riscal

-Vuelos en globo sobre los viñedos: viajes aerostáticos sobre los viñedos (sujeto a la meteorología del día)

-Observación en el Cerro de Olarizu (Vitoria-Gasteiz): punto neurálgico en la capital alavesa, con acampadas y actividades

-Astroturismo en Lagrán: observación técnica guiada en el Parque Natural de Izki (posee la certificación como destino Starlight para minimizar la contaminación lumínica)