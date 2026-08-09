ECLIPSE SOLAR

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Los eclipses siempre generan expectación en Euskal Herria, pero hay que observarlos con seguridad

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Eklipseek ikusmin handia piztu izan dute beti Euskal Herrian, baina segurtasunez begiratu behar zaie
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eklipseek ikusmin handia piztu izan dute beti Euskal Herrian, baina segurtasunez begiratu behar zaie
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EITB

Última actualización

Ha pasado un siglo desde que en Euskal Herria se observó, por última vez, un eclipse total de Sol. Afortunadamente, la concienciación sobre cómo observarlos ha ido mejorando. De hecho, las conocidas gafas para observa eclipses aparecieron en los 90.

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