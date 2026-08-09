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El incendio de Huelva deja ya 8000 hectáreas afectadas y cerca de 500 personas desalojadas

En Tírig (Castellón) el fuego sigue avanzando y la Generalitat ha ordenado la evacuación de la localidad de Catí, hasta ahora confinado. El fuego ha calcinado 395 hectáreas.

Vista del incendio de Niebla (Huelva).

Vista del incendio de Niebla (Huelva). Foto: EFE

Euskaraz irakurri: 8.000 hektarea kaltetu dira Huelvako sutean, eta 500 bizilagun inguru ebakuatu dituzte
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Agencias | EITB

Última actualización

Los incendios forestales de Niebla (Huelva) y Tírig (Castellón) continúan avanzando este domingo, pese a los esfuerzos de los bomberos por controlar el fuego. El incendio de la provincia andaluza afecta ya a una superficie de 8000 hectáreas, y mantiene evacuadas a 467 personas

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha precisado que el incendio forestal de Niebla ha recorrido 8000 hectáreas, aunque ha señalado que "hay muchas islas y zonas que no se han quemado".  Sobre su evolución, Sanz se ha mostrado "optimista dentro de la complejidad" y ha puesto el foco en la zona sur que se encuentra "consolidada" gracias al trabajo de los efectivos en las últimas horas.

"Hoy el viento va a ser más de oeste, pero realmente en la zona este nos puede quedar todavía con complejidades y con incertidumbre hasta ver dónde puede alcanzar. Se está trabajando muchísimo en el flanco izquierdo y sobre todo intentar evitar que avance más la zona este", ha explicado el vicepresidente primero del ejecutivo andaluz. El dispositivo cuenta con alrededor de 500 profesionales, 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos.

Ordenan evacuar Catí (Castellón)

Entretanto, la Generalitat valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha activado este domingo el sistema de aviso a la población ES-Alert para ordenar la evacuación del municipio castellonense de Catí, que hasta ahora estaba confinado, a causa de la situación del incendio forestal de Tírig, iniciado el pasado viernes.

El incendio, de nivel 2, afecta a una superficie de aproximadamente 395 hectáreas y 15 kilómetros de perímetro forestal. Trabajan en la zona 19 medios aéreos, más de 300 efectivos y más de 50 unidades terrestres

A las 19:00 horas está prevista otra reunión del Cecopi para actualizar la situación

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