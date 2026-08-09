Los incendios forestales de Niebla (Huelva) y Tírig (Castellón) continúan avanzando este domingo, pese a los esfuerzos de los bomberos por controlar el fuego. El incendio de la provincia andaluza afecta ya a una superficie de 8000 hectáreas, y mantiene evacuadas a 467 personas.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha precisado que el incendio forestal de Niebla ha recorrido 8000 hectáreas, aunque ha señalado que "hay muchas islas y zonas que no se han quemado". Sobre su evolución, Sanz se ha mostrado "optimista dentro de la complejidad" y ha puesto el foco en la zona sur que se encuentra "consolidada" gracias al trabajo de los efectivos en las últimas horas.

"Hoy el viento va a ser más de oeste, pero realmente en la zona este nos puede quedar todavía con complejidades y con incertidumbre hasta ver dónde puede alcanzar. Se está trabajando muchísimo en el flanco izquierdo y sobre todo intentar evitar que avance más la zona este", ha explicado el vicepresidente primero del ejecutivo andaluz. El dispositivo cuenta con alrededor de 500 profesionales, 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos.

Ordenan evacuar Catí (Castellón)

Entretanto, la Generalitat valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha activado este domingo el sistema de aviso a la población ES-Alert para ordenar la evacuación del municipio castellonense de Catí, que hasta ahora estaba confinado, a causa de la situación del incendio forestal de Tírig, iniciado el pasado viernes.

El incendio, de nivel 2, afecta a una superficie de aproximadamente 395 hectáreas y 15 kilómetros de perímetro forestal. Trabajan en la zona 19 medios aéreos, más de 300 efectivos y más de 50 unidades terrestres.

A las 19:00 horas está prevista otra reunión del Cecopi para actualizar la situación