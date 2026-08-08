Continúan activos los incendios de Huelva y Castellón

Los cuatro incendios forestales declarados este viernes, uno en la provincia de Huelva y tres en Castellón, han evolucionado de distinta manera durante las últimas horas. Mientras el fuego de Niebla (Huelva) continúa avanzando sin control, en Castellón se ha dado por controlado el incendio de Culla y mejora la situación en Serra d’en Galceran. El fuego de Tírig, por su parte, permanece activo y concentra buena parte de los esfuerzos de los equipos de extinción.

Situación en Huelva

Tras una noche “muy compleja”, las llamas siguen sin control en Niebla, según explica el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. La superficie afectada alcanza ya las 4000 hectáreas y el incendio ha obligado a desalojar a decenas de personas.

Las previsiones para este sábado tampoco son favorables debido a los continuos cambios en la dirección del viento, una circunstancia que, según Sanz, “destroza la estrategia de ataque”.

Durante la noche se han abierto nuevos frentes y los efectivos terrestres no han podido contener las llamas, que han estado acompañadas de rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora. De madrugada, el viento ha rolado de suroeste a sur y la previsión apunta a que volverá a cambiar durante la tarde de este sábado.

En las labores de extinción participan 20 medios aéreos, 94 vehículos terrestres —15 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)— y 275 efectivos, entre ellos 215 bomberos del Infoca y 60 militares de la UME.

En cuanto a los desalojos, 75 personas han tenido que abandonar sus viviendas, aunque la mayoría se encontraban en segundas residencias y han podido regresar a sus domicilios habituales.

Respecto a la superficie afectada, Sanz ha señalado que el terreno está compuesto principalmente por eucaliptos, pinos y dehesa.

Fuegos en Castellón

En Castellón, 200 efectivos terrestres y 17 medios aéreos trabajan en los tres incendios forestales declarados entre las 19:00 y las 21:00 horas de este viernes. Los esfuerzos se concentran en Tírig, después de que la situación haya mejorado en Serra d’en Galceran y el incendio de Culla haya sido dado por controlado.

En este contexto, el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que inicialmente estaba ubicado en Serra d’en Galceran, se ha trasladado a Tírig junto con los medios aéreos y con una sección completa de la UME, que trabaja desde el inicio en la zona.

El fuego ha obligado a desalojar a 91 personas de distintas masías diseminadas por la zona, y las autoridades consideran que los afectados podrán regresar progresivamente a sus domicilios a medida que mejore la situación.

Las mediciones realizadas sitúan en 45 hectáreas la superficie quemada, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, señala que todo apunta a que los incendios pudieron originarse por rayos asociados a la tormenta seca registrada en la zona, aunque la investigación continúa abierta.

Por su parte, el director técnico del PMA, Antonio Rodrigo, explica que la orografía constituye la principal dificultad para combatir los incendios, aunque el despliegue de medios ha permitido hacer frente a este obstáculo. Además, destaca que tanto la evolución de los fuegos como las condiciones meteorológicas son favorables.