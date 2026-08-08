TRÁFICO
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Finalizan las retenciones en la AP-8 en Irun y en la A-8 entre Ortuella y Abanto-Zierbena

Tráfico da por finalizadas las retenciones que se habían registrado en ambos puntos de la red viaria vasca.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak AP-8an Irunen eta A-8an, Ortuella eta Abanto-Zierbena artean
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EITB

Última actualización

Las retenciones han finalizado en la AP-8, a la altura del peaje de Irun, en el punto kilométrico 7, tanto en sentido Baiona como en el tramo afectado, según ha informado el Departamento de Tráfico.

También han quedado finalizadas las retenciones en la A-8 entre los kilómetros 128 y 131, en sentido Cantabria, en el tramo comprendido entre Ortuella y Abanto-Zierbena.

De este modo, la circulación ha recuperado la normalidad en ambos puntos, según las últimas informaciones de Tráfico.

Tráfico Comunidad Autonóma Vasca Irún Ortuella Sociedad

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