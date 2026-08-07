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Alejandra relata cómo perdió 2000 euros en la estafa del alquiler de un piso en Bilbao

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Una nueva víctima relata cómo perdió 2000 euros en la estafa del alquiler de un piso en Bilbao
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alejandrak 2000 euro galdu ditu Bilboko etxebizitza baten alokairuaren iruzurrean
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EITB

Última actualización

Una nueva afectada denuncia haber sido estafada tras pagar 2000 euros por el alquiler de una vivienda que el supuesto arrendador ofrecía al mismo tiempo a varias personas. Entre el dinero estafado y el coste de encontrar un nuevo alojamiento de urgencia, calcula que las pérdidas ascienden a unos 4000 euros.

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