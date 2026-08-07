Alejandra relata cómo perdió 2000 euros en la estafa del alquiler de un piso en Bilbao
Una nueva afectada denuncia haber sido estafada tras pagar 2000 euros por el alquiler de una vivienda que el supuesto arrendador ofrecía al mismo tiempo a varias personas. Entre el dinero estafado y el coste de encontrar un nuevo alojamiento de urgencia, calcula que las pérdidas ascienden a unos 4000 euros.
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