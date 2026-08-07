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Un camión volcado provoca hasta 31 kilómetros de retenciones en las proximidades de Baiona

A partir de las 22:00 horas, la A-63 permanecerá totalmente cerrada al tráfico durante aproximadamente 3 horas, para proceder a la retirada del vehículo.
Euskaraz irakurri: Iraulitako kamioi batek 31 kilometroko auto-ilarak eragin ditu Baiona inguruan
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Agencias | EITB

Última actualización

Un camión que transportaba residuos ha volcado este viernes por la mañana en la autopista A-63, a la altura del punto kilométrico 176, en las inmediaciones de la salida Baiona Sur y del enlace con la A-64, en sentido España-Francia. El accidente está provocando importantes problemas de circulación en una de las principales vías de conexión entre ambos países.

Según ha informado la Gendarmería francesa, el siniestro mantiene abierto únicamente uno de los tres carriles de la autopista. Como consecuencia, se han generado largas retenciones que ya alcanzan los 31 kilómetros entre Ziburu y Baiona, llegando hasta el peaje de Biriatou.

Además, la A-63 permanecerá completamente cerrada a partir de las 22:00 horas para permitir la retirada del camión accidentado, una operación que tendrá una duración estimada mínima de tres horas. Durante el corte, el tráfico será desviado por la salida Baiona Sur en dirección Baiona Norte.

Rutas alternativas

La incidencia no solo afecta a la autopista, sino también a la red viaria del entorno. Así, en la carretera de la costa, entre Ziburu y San Juan de Luz, el tráfico permanece completamente bloqueado, mientras que en la carretera del interior la situación es similar entre Urruña y San Juan de Luz.

Ante esta situación, la Gendarmería recomienda a los conductores que tengan previsto viajar desde España hacia Francia que valoren rutas alternativas, como el paso fronterizo por Somport, con el fin de evitar las importantes retenciones previstas durante el resto de la jornada.

Accidentes de Tráfico Baiona Sociedad

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