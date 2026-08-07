La familia de Kerman Villate, el joven que murió tras recibir un golpe de un portero de la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, ha difundido un comunicado en el que cuestiona las declaraciones realizadas esta semana por la alcaldesa, Maider Etxebarria, sobre la actuación del Ayuntamiento en este caso.

Durante una entrevista concedida el pasado martes al programa Boulevard de Radio Euskadi, Etxebarria afirmó que el Consistorio había llevado a cabo una investigación interna y que no iba a realizar más valoraciones al tratarse de un asunto judicializado.

La familia sostiene que esa investigación interna "jamás se llevó a cabo". Según explica en la nota, lo único que se tramitó fue un expediente disciplinario contra la agente de la Policía Local que alertó de la situación de peligro existente en la discoteca Mitika.

Ese expediente, añade el comunicado, se limitó a analizar si el atestado elaborado por la agente estaba justificado y a investigar la supuesta filtración del documento a los medios de comunicación. En cambio, la familia asegura que "no se impulsó ninguna investigación para aclarar la situación antes y después del atestado, ni de las agresiones, ni de la coordinación entre policías".

Asimismo, critica que la alcaldesa apelara a la judicialización del caso para evitar pronunciarse sobre el asunto. A juicio de la familia, la exigencia de responsabilidades al Ayuntamiento corresponde a la vía administrativa y es independiente del procedimiento penal que continúa abierto.

Por todo ello, reclama al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que rectifique sus afirmaciones, colabore con la justicia y entregue la documentación solicitada, una información que, según denuncia, lleva meses reclamando y a la que considera que tiene derecho. La familia insiste en que esa documentación resulta necesaria para esclarecer la actuación municipal en torno a los hechos.