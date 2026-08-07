MITIKA DISKOTEKA
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Kerman Villateren familiak gezurtatu egin du Gasteizko Udalak barne ikerketa egin izana

Gasteizko Mitika diskotekako atezain baten kolpe baten ondorioz hildako gaztearen familiak Maider Etxebarria alkatearen adierazpenei erantzun die, eta esan du Udalak ez duela inoiz ikerketa bat egin gertatutakoa argitzeko. Gainera, eskatutako dokumentazioa emateko eta justiziarekin elkarlanean aritzeko eskatu diote Udalari. 

Kerman Villateren gurasoak. Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Kerman Villateren familiak, Gasteizko Mitika diskotekako atezain baten kolpe baten ondorioz hil zen gaztearen familiak, ohar bat zabaldu du aste honetan Maider Etxebarria alkateak Udalak kasu honetan izandako jokabidearen inguruan egindako adierazpenak zalantzan jartzeko.

Etxebarriak asteartean Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketa batean adierazi zuen Udalak barne-ikerketa bat egin zuela eta ez duela balorazio gehiagorik egingo, auzia justiziaren eskuetan dagoelako.

Familiaren arabera, barne-ikerketa hori "ez zen inoiz egin". Oharrean azaldu dutenez, Mitika diskotekako arrisku-egoeraz ohartarazi zuen udaltzainaren aurkako diziplina-espediente bat baino ez zen izapidetu.

Jakinarazpenaren arabera, espediente horrek agenteak egindako atestatua justifikatuta ote zegoen aztertu zuen, eta dokumentuak komunikabideei ustez filtratu izana ikertu zuen. Familiaren arabera, ordea, "ez zen inolako ikerketarik bultzatu atestatuaren, erasoen eta polizien arteko koordinazioaren aurreko eta ondorengo egoera argitzeko".

Era berean, kritikatu egin dute alkateak auzia judizializatu izana gaiari buruzko iritzia ez emateko. Familiaren iritziz, Udalari erantzukizunak eskatzea bide administratiboari dagokio, eta ez du zerikusirik irekita jarraitzen duen prozedura penalarekin.

Horregatik guztiagatik, Gasteizko Udalari eskatu dio bere baieztapenak zuzentzeko, justiziari laguntzeko eta eskatutako dokumentazioa emateko. Salaketaren arabera, hilabeteak daramatzate informazio hori erreklamatzen, eta jasotzeko eskubidea dutela uste dute. Familiaren esanetan, dokumentazio hori beharrezkoa da Udalak gertakari horien inguruan izandako jarduera argitzeko.

Gasteiz Epaiketak Maider Etxebarria Gizartea

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