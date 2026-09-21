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El Gobierno de Navarra reconoce a las Abuelas de la Plaza de Mayo por su defensa de los derechos humanos
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuak Maiatzeko Plazako Amak elkarteko kideak omendu ditu
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha entregado este lunes en Tudela un reconocimiento oficial a las Abuelas de la Plaza de Mayo por su trabajo por la memoria, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina.
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