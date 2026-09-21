El fondo social para vivienda arrancará en 2027 con 2100 pisos de renta asequible en distintos municipios de Euskadi

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a los agentes financieros de Euskadi y Europa a sumarse al Fondo Social Vasco de Vivienda que movilizará 2000 millones para construir en 8 años en torno a 10 000 viviendas de alquiler asequible para la juventud y las familias vascas, y que comenzará su andadura en primavera de 2027 con una primera fase que permitirá invertir 450 millones de euros y promover las primeras 2100 viviendas en distintos municipios de Euskadi.

Pradales ha presidido el acto en el que se ha presentado este Fondo público-privado —un "nueva herramienta financiera" que marcará "un antes y un después"—, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que también han intervenido el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou.

El Fondo Social Vasco de Vivienda tendrá alrededor de un tercio de participación pública y dos tercios de privada. La aportación pública se realizará a través de los instrumentos financieros con los que cuenta el Instituto Vasco de Finanzas en colaboración con el Departamento de Vivienda. Su objetivo es movilizar más de 2000 millones de euros para construir en 8 años en torno a 10 000 viviendas de alquiler asequible para la juventud y las familias vascas.

Se pondrá en marcha en 2027 con una primera fase que permitirá invertir 450 millones de euros y promover las primeras 2100 viviendas en distintos municipios de Euskadi. Estas nuevas viviendas de alquiler asequible se sumarán a las distintas promociones que el Gobierno Vasco sigue construyendo.

"Es nuestra responsabilidad diseñar esta nueva herramienta con todas las garantías para que sea eficaz, pero eso no basta, necesitamos el impulso de los agentes financieros vascos y europeos para tener éxito. Por eso, hoy, aquí, hago un llamamiento para que confíen, y se sumen a esta apuesta", ha instado el lehendakari.

De esta forma, ha anunciado que se emprende "un nuevo camino que compagina con el recorrido hasta ahora desde las instituciones públicas", y para salir adelante, cree esencial "aunar fuerzas". "Tenemos que responder a los retos de país como país. Estoy seguro de que, una vez más, lo conseguiremos", ha concluido.

En 2027, ha adelantado el Gobierno Vasco, el fondo prevé comenzar la edificación de la primera fase que requiere unos 450 millones de euros para levantar 2065 viviendas en diferentes municipios vascos, como los 500 pisos previstos en Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz, y los 72 de Zorrotzaurre, en Bilbao.