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Volkswagen Navarra comienza la producción del modelo eléctrico ID. Cross

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Cadena de fabricación de un Volkswagen ID. Cross, en las Instalaciones de Volkswagen Navarra, a 18 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). La fábrica de Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben de Pamplona, comienza hoy la producción en serie de su nuevo SUV 100% eléctrico, el Volkswagen ID. Cross, lo que supone un hito clave en la electrificación de la marca. Eduardo Sanz / Europa Press 18/9/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nafarroako Volkswagenek ID. Cross modelo elektrikoa ekoizten hasi da

EITB

Última actualización

La factoría de Volkswagen Navarra ha comenzado la producción de su vehículo eléctrico ID. Cross, que se suma a una gama que ya incluye los modelos de combustión T-Cross y Taigo, además del Škoda Epiq, también eléctrico. La electrificación de la planta de Pamplona ha supuesto una inversión superior a los mil millones de euros y va a acarrear la contratación de unos mil trabajadores.

Industria del automóvil Navarra Volkswagen Economía

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