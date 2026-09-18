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Volkswagen Navarra comienza la producción del modelo eléctrico ID. Cross
Euskaraz irakurri: Nafarroako Volkswagenek ID. Cross modelo elektrikoa ekoizten hasi da
La factoría de Volkswagen Navarra ha comenzado la producción de su vehículo eléctrico ID. Cross, que se suma a una gama que ya incluye los modelos de combustión T-Cross y Taigo, además del Škoda Epiq, también eléctrico. La electrificación de la planta de Pamplona ha supuesto una inversión superior a los mil millones de euros y va a acarrear la contratación de unos mil trabajadores.
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