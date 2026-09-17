La inflación en la Eurozona subió al 3,2 % en agosto, una décima menos de lo previsto

La inflación de la ·Eurozona subió hasta una tasa interanual del 3,2 % en agosto, tres décimas más que el mes anterior pero una décima menos que el cálculo preliminar, según la actualización de los datos publicada este jueves por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

El encarecimiento de la energía, cuyos precios se dispararon un 14,3 % en comparación con agosto del pasado año, fue el incremento más acusado, mientras que el precio los servicios aumentó un 3 %, el de los alimentos frescos un 2,7 %, el de los bienes industriales no energéticos un 1,2 % y el de los alimentos procesados un 0,5 %.

Además, la tasa de inflación subyacente, que excluye los precios de energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y sirve de referencia principal para la política monetaria del BCE, ha sufrido menos cambios y en agosto cedió una décima en comparación con julio, hasta el 2,4 %.

La cesta de la compra se encareció más en todas las grandes economías del bloque en agosto, con el Estado español a la cabeza tras observar un aumento de seis décimas en su tasa de inflación, hasta el 4,6 %, según el cálculo armonizado de Eurostat (una décima más que el cálculo preliminar).

La actualización de estos datos se conoce una semana después de que el Banco Central Europeo (BCE) subiese los tipos de interés a los depósitos de los bancos a un día, en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, en la que fue la segunda subida del precio del dinero este año.

El BCE, que actualizó el pasado jueves sus previsiones de inflación, prevé que el encarecimiento de la cesta de la compra será del 3 % en 2026 (sin variación respecto a las proyecciones anteriores de junio), del 2,5 % en 2027 (2,3 % anterior) y del 2,1 % en 2028 (2 % anterior).