Los vecinos y vecinas de Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, Sanduzelai y Rochapea de Iruña/Pamplona, junto con el sindicado LAB, han anunciado una manifestación por el derecho a la vivienda para el próximo 17 de octubre, tras conocer que el fondo Testa no renovará los contratos de alquiler de 500 viviendas que han perdido la calificación de VPO, expulsando de ellas a esas familias.

Testa es la filial de Blackstone, el mayor fondo mundial de inversión inmobiliaria. Hace unas semanas ha comenzado a enviar notificaciones a los vecinos de estas viviendas para informarles que, cuando se acabe el contrato de alquiler, no se renovarán y tendrán que abandonar la vivienda.

Los vecinos recuerdan que estas viviendas "se construyeron con dinero público" y que durante "más de veinte años" los inquilinos "han pagado la correspondiente cuota mensual de alquiler". Asimismo, destacan que muchos de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Estas 500 viviendas perdieron la calificación de VPO hace unos 10 años y su actual propietario es Testa. Los vecinos denuncian que su intención es "deshacerse de estas viviendas vendiéndolas en el mercado privado a precios desorbitados que ayudarán a inflar un mercado totalmente tensionado. Un pelotazo inmobiliario nunca visto antes en Navarra para enriquecer a los de siempre", han aseverado.

Piden al Gobierno de Navarra que intervenga y que estas viviendas pasen a formar parte del parque público, que paren las amenazas de desahucio y que se suscriban contratos indefinidos que garanticen la estabilidad residencial.

El 17 de octubre, la manifestación partirá de Baluarte a las 17:30 horas.