El precio del petróleo prosigue su escalada y el Brent supera los 107 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha subido más de un 1,6% antes de la apertura de las bolsas europeas, hasta situarse en 107,3 dólares por barril, tras el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y las dificultades de los petroleros para atravesar el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., subía más de un 1,7%, hasta los 103,1 dólares por barril.

Tras sufrir ataques con drones perpetrados desde Irak, el oleoducto saudí Este-Oeste cerró de manera temporal el pasado sábado. Esta infraestructura permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.



La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situadas en el golfo Pérsico.

Y mientras este oleoducto permanece cerrado, sin fecha de apertura prevista, los petroleros siguen teniendo dificultades para atrevesar Ormuz, llevando al petróleo Brent tocar máximos de cuatro meses.

