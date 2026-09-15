El precio del petróleo prosigue su escalada y el Brent supera los 107 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha subido más de un 1,6% antes de la apertura de las bolsas europeas, hasta situarse en 107,3 dólares por barril, tras el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y las dificultades de los petroleros para atravesar el estrecho de Ormuz.
Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., subía más de un 1,7%, hasta los 103,1 dólares por barril.
Tras sufrir ataques con drones perpetrados desde Irak, el oleoducto saudí Este-Oeste cerró de manera temporal el pasado sábado. Esta infraestructura permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.
La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situadas en el golfo Pérsico.
Y mientras este oleoducto permanece cerrado, sin fecha de apertura prevista, los petroleros siguen teniendo dificultades para atrevesar Ormuz, llevando al petróleo Brent tocar máximos de cuatro meses.
Suben los carburantes
Al mismo tiempo, destaca que los carburantes siguen al alza y repostar es cada vez más caro. La gasolina 95 se sitúa hoy en un precio medio de 1,9 euros el litro en el Estado español, y el diésel en 1,87 euros.
A esta subida se suma que las ayudas a los carburantes tienen los días contados: la bonificación de la gasolina es ahora de cinco céntimos por litro y la del diésel de veinte, y ambas terminan, en principio, a finales de septiembre.
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