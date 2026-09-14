Convocan una jornada de huelga el 7 de octubre en el comercio del metal de Bizkaia, por un nuevo convenio

Los sindicatos ELA, UGT, CC. OO. y LAB han convocado huelga el próximo 7 de octubre en el sector del comercio del metal de Bizkaia ante "la falta de avances" en la negociación del convenio sectorial, que se encuentra decaído desde hace más de seis años. El paro afectará a establecimientos del sector, entre ellos joyerías, tiendas de bisutería, ópticas y comercios de telefonía móvil.

Según ha señalado ELA en una nota, los salarios en el sector "no alcanzan los 18 000 euros anuales" y en los últimos años los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

Los trabajadores reclaman, ante ello, salarios "dignos" actualizados conforme al IPC, así como una reducción de jornada que esté cerca de las 1725 horas anuales de otros convenios del comercio de Bizkaia, frente a las 1758 horas actuales.

Según ha denunciado ELA, la negociación "no sólo no avanza, sino que la patronal Cecobi pretende recortar derechos conquistados: empeorar el complemento de las bajas médicas, por un lado" y, "por otro, recortar el complemento de antigüedad, ya muy limitado".