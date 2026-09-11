Hipotecas para jóvenes: qué mirar antes de firmar y cómo funciona Gazteaval

Acceder a una vivienda es cada vez más difícil para las personas jóvenes y la segunda subida consecutiva de los tipos de interés no ayuda: encarece los préstamos hipotecarios y añade más presión a quienes se plantean comprar una casa.

En este contexto, asumir una hipoteca se convierte en una de las decisiones económicas más importantes de la vida, por lo que desde la asociación de consumidores EKA/ACUV recomiendan analizar bien la situación financiera, comparar varias ofertas y no tomar decisiones con prisas.

Markel Etxebarria, responsable de comunicación y portavoz de EKA/ACUV, explica las claves para afrontar este proceso con garantías.

¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado?

Uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda es reunir el dinero necesario para afrontar la compra. Los bancos suelen financiar alrededor del 80 % del valor de la vivienda, por lo que el comprador debe disponer, como regla general, del 20 % restante.

A esa cantidad hay que sumar además los gastos asociados a la compraventa, como la tasación y otros gastos de la operación. Por eso, antes de empezar a buscar vivienda, EKA recomienda hacer números y saber con qué ahorro se cuenta realmente.

¿Cuánto debería suponer la hipoteca cada mes?

Otra de las referencias que ofrece EKA es que la cuota mensual de la hipoteca no debería superar aproximadamente el 30-35 % de los ingresos netos mensuales.

Así, una persona que ingrese 2000 euros al mes debería intentar que su cuota se sitúe en torno a los 600-700 euros como máximo. La idea, explica Etxebarria, es mantener un margen suficiente para afrontar otros gastos y posibles imprevistos.

Gazteaval: una opción para financiar más del 80 %

Para quienes no disponen del ahorro suficiente para aportar el 20 % que normalmente queda fuera de la financiación bancaria, existe además Gazteaval, el programa de avales del Gobierno Vasco para facilitar el acceso de jóvenes a su primera vivienda.

El funcionamiento es sencillo: si el banco financia habitualmente hasta el 80 % del valor de la vivienda, el Gobierno Vasco puede avalar la parte que supera ese porcentaje, hasta llegar al 100 % del valor de referencia del inmueble. De esta forma, una persona que no disponga del ahorro necesario puede tener acceso a una financiación superior al 80 %.

El programa está dirigido actualmente a personas menores de 40 años que compren su primera vivienda habitual en Euskadi. Eso sí, el aval no es una ayuda a fondo perdido: sigue siendo necesario devolver la financiación obtenida. Además, las condiciones de la hipoteca se negocian directamente con la entidad bancaria, que es quien estudia y decide la concesión del préstamo.

En Euskadi, el programa cuenta actualmente con varias entidades adheridas, entre ellas Kutxabank, Laboral Kutxa, CaixaBank, Bankoa Abanca e ING.

Fija, variable o mixta: ¿cuál elegir?

No existe una opción que sea mejor para todo el mundo. La elección depende, entre otras cuestiones, de la capacidad económica y de la tolerancia al riesgo de cada persona.

La hipoteca fija permite mantener la misma cuota durante toda la vida del préstamo y no depender de la evolución del euríbor, a cambio de que habitualmente el tipo de interés inicial sea más elevado.

En una hipoteca variable, en cambio, la cuota puede subir o bajar en función de la evolución del euríbor. Por eso puede resultar interesante para quien tenga margen económico para asumir posibles incrementos de la cuota.

También existe la modalidad mixta, que combina un periodo inicial a tipo fijo con otro posterior a tipo variable.

No hay que mirar solo el tipo de interés

A la hora de comparar ofertas bancarias, EKA recomienda fijarse también en las vinculaciones que propone cada entidad.

Domiciliar la nómina, contratar seguros, utilizar tarjetas o incluso contratar una alarma pueden hacer que el banco ofrezca una cuota aparentemente más baja. Pero eso no significa necesariamente que la operación sea más barata.

Por eso, Etxebarria recomienda pedir al banco dos propuestas: una con vinculaciones y otra sin ellas, y comparar ambas con números delante.

TIN o TAE: ¿en qué hay que fijarse?

La respuesta de EKA es clara: en la TAE. Mientras el TIN refleja únicamente el tipo de interés nominal que aplica el banco al préstamo, la TAE incorpora otros elementos como las comisiones, las vinculaciones y otros gastos asociados a la operación.

Por eso, para comparar el coste de diferentes hipotecas, la TAE permite tener una visión más completa del coste del préstamo.

¿Es mejor pagar durante 30 años o acabar antes?

Si la situación económica lo permite, reducir el plazo de la hipoteca supone pagar menos intereses en total. Cuanto más tiempo permanece activo el préstamo, más intereses se terminan pagando.

Sin embargo, EKA advierte de que tampoco tiene sentido aumentar demasiado la cuota mensual y vivir con dificultades para llegar a fin de mes. La prioridad debe ser encontrar una cuota que se pueda asumir con comodidad.

Hay margen para negociar con el banco

Etxebarria recomienda no quedarse con la primera oferta. Desde EKA aconsejan acudir al menos a tres o cuatro entidades bancarias y comparar sus propuestas.

Además, las ofertas de unas entidades pueden utilizarse para negociar con otras y tratar de conseguir mejores condiciones.

Ojo con las prisas y los cambios de última hora

Hay dos señales de alarma especialmente importantes: que el banco presione para firmar rápidamente o que cambie las condiciones de la hipoteca justo antes de la firma.

Desde EKA recomiendan tomarse el tiempo necesario para revisar la operación y, si las condiciones cambian en el último momento, no firmar sin haber analizado antes la nueva propuesta.

Informarse antes de firmar

La recomendación final de EKA es sencilla: informarse y comparar antes de tomar una decisión. Entender conceptos como el euríbor, el tipo de interés, el TIN o la TAE, consultar varias ofertas y tomarse tiempo para analizarlas puede marcar una diferencia importante durante los años que dure la hipoteca.