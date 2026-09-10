La Diputación de Bizkaia aprueba el proyecto de la nueva norma fiscal con los votos de PNV y la abstención del PSE-EE
La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves el proyecto de Norma Foral de medidas tributarias para 2026, con los votos de los representantes del PNV y la abstención de las dos diputadas del PSE-EE, Teresa Laespada y Sonia Pérez. El texto será remitido a las Juntas Generales para iniciar su tramitación parlamentaria.
La portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, ha asegurado que PNV y PSE-EE han alcanzado un "acuerdo de mínimos", pero las representantes socialistas han explicado que no comparten algunas de las medidas incluidas en el proyecto, aunque han mostrado su disposición a seguir negociando durante su debate en la Cámara bizkaína.
"Si gobernamos juntos, decidimos juntos; y el diálogo y el respeto máximo, que PSE-EE siempre ha tenido, es la base de cualquier negociación", han afirmado. En la misma línea, han añadido que continuarán con el intercambio de propuestas, pero que su apuesta siempre estará centrada en las políticas públicas, la justicia social y que cualquier acuerdo “beneficie al mayor número de ciudadanos posible".
Carácter retroactivo
Arrizabalaga ha explicado que el Consejo de Gobierno foral ha aprobado la norma "por mayoría", y ha señalado que el objetivo es que quede aprobada antes de que finalice el año y que sus medidas entren en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
Por ello, ahora se abre la negociación con el resto de los grupos políticos, "sin excluir a nadie", con el objetivo de lograr "el máximo consenso posible", ha subrayado.
El texto mantiene el contenido del anteproyecto presentado el pasado 12 de junio y pretende, según ha explicado Arrizabalaga, "dotar al territorio de herramientas que nos permitan seguir construyendo una Bizkaia más competitiva, cohesionada y preparada para el futuro".
Entre las medidas previstas se encuentran las destinadas a "reforzar la vinculación de las personas trabajadoras con los proyectos empresariales y mejorar la capacidad para atraer, recuperar y retener profesionales". También incorpora medidas para impulsar la formación y el empleo juvenil, favorecer el alquiler de vivienda de interés social, promover el bienestar físico y emocional y rejuvenecer el parque móvil.
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