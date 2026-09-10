Bizkaiko Foru Aldundiak arau fiskal berriaren proiektua onartu du, EAJren botoekin eta PSE-EEren abstentzioarekin
Bizkaiko Foru Aldundiak 2026rako zerga-neurrien Foru Arauaren proiektua onartu du ostegun honetan, EAJko ordezkarien botoekin eta Teresa Laespada eta Sonia Perez PSE-EEko bi diputatuen abstentzioarekin. Testua Bizkaiko Batzar Nagusietara bidaliko dute, parlamentu-izapideari ekiteko.
Aldundiko bozeramaile Leixuri Arrizabalagak azaldu duenez, EAJk eta PSE-EEk "gutxieneko akordioa" lortu dute, baina sozialistek azaldu dute ez daudela ados proiektuan jasotako neurri batzuekin, nahiz eta negoziatzen jarraitzeko prest daudela adierazi duten, Bizkaiko Ganberan egingo den eztabaidari begira.
"Elkarrekin gobernatzen badugu, elkarrekin erabakitzen dugu; eta elkarrizketa eta errespetu gorena, PSE-EEk beti izan duena, edozein negoziazioren oinarria da", adierazi dute.
Ildo horretan, proposamen-trukearekin jarraituko dutela gaineratu dute, baina haien apustua beti egongo dela politika publikoetan, justizia sozialean eta edozein akordiok "ahalik eta herritar gehienei mesede egitean" oinarrituta.
Atzeraeraginezko izaera
Arrizabalagak azaldu du Foru Gobernuaren Kontseiluak araua "gehiengoz" onartu duela, eta adierazi du helburua dela urtea amaitu aurretik onartuta egotea, neurriak 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera atzeraeraginezko ondorioekin indarrean sar daitezen.
Hori dela eta, orain gainerako talde politikoekin negoziazioa ireki da, "inor baztertu gabe", "ahalik eta adostasun handiena" lortzeko helburuarekin, azpimarratu du.
Testuak ekainaren 12an aurkeztutako aurreproiektuaren edukia mantentzen du, eta, Arrizabalagak azaldu duenez, "lurralde lehiakorragoa, kohesionatuagoa eta etorkizunerako prestatuagoa eraikitzen jarraitzeko aukera emango dioten tresnak" eskaini nahi ditu.
Aurreikusitako neurrien artean daude "langileek enpresa-proiektuekin duten lotura indartzera eta profesionalak erakartzeko, berreskuratzeko eta atxikitzeko gaitasuna hobetzera" bideratutakoak. Halaber, prestakuntza eta gazteen enplegua sustatzeko, interes sozialeko etxebizitzen alokairua bultzatzeko, ongizate fisiko eta emozionala sustatzeko eta ibilgailu-parkea gaztetzeko neurriak jasotzen ditu.
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