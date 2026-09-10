Osakidetzako gehiengo sindikalak udazkenerako mobilizazioak iragarriko ditu gaur
SATSEk, ELAk, LABek, CCOOk eta UGTk gaur emango dute jakitera datozen hilabeteetarako protesta-egutegia, Osakidetzako kolektibo guztientzat lan-hobekuntzak eskatzeko. Sindikatuak kritikoak dira Osasun Sailaren eta medikuen sindikatuaren artean lortutako akordioarekin, eta profesional guztientzako hitzarmena eskatzen dute.
Osakidetzako SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek udazkenerako mobilizazio-egutegia aurkeztuko dute gaur. Sindikatuek gehiengoa dute Osasun Mahaian, eta euskal osasun-sistema osatzen duten kolektibo guztien lan-baldintzak hobetzea eskatuko dute.
Sindikatuek uda hasieran iragarri zuten profesional guztiak barne hartuko dituen hitzarmen bat eskatzeko mobilizazioak egingo dituztela. Ostegun honetan emango dute aurreikusitako protesten egutegiaren berri.
Sindikatuak oso kritiko agertu dira Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta medikuen sindikatuak profesional horien guardien eta ordainsarien inguruan lortutako akordioarekin. Haien iritziz, akordioak negoziazio kolektiboa urratzen du eta profesionalen arteko banaketa sustatzen du.
SATSEk, ELAk, LABek, CCOOk eta UGTk Osakidetza osatzen duten profesional guztientzako lan-hitzarmena defendatu dute.
Medikuek ere mobilizazioak iragarri dituzte
Bestalde, medikuek mobilizazioak iragarri dituzte udazkenerako, izan ere, Estatuko medikuen sindikatuaren deialdiarekin bat egin dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek.
Sindikatu horiek biltzen dituen greba batzordea gaur bilduko da Madrilen, mobilizazioen egutegia ezartzeko.
Monica Garcia Osasun ministroak lehen aldiz medikuentzako estatutu propio baten aukera aztertzeko atea ireki ondoren egin da deialdia, baina baldintza batzuekin.
Orain arte, ministroak uko egin dio bi estatutu desberdin negoziatzeari, bateraezinak izango zirela eta osasun-sistemako gainerako profesionalak kanpoan utziko zituztela iritzita.
Garciak adierazi du Osasun Ministerioa aukera hori aztertzeko prest legokeela, profesional sanitario guztien lan-baldintzak arautzen dituen estatutu bat onartu ondoren.
Bien bitartean, Osakidetzako gehiengo sindikalak mobilizazioen berri emango du gaur, euskal osasun-sistemako profesional guztientzako lan-hobekuntzak eskatzeko.
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