Volkswagenek 50.000 lanpostu gehiago murriztuko ditu, erdia Alemanian eta gainerakoak Europan
Volkswagen automobil-talde alemaniarrak, VW, Seat eta Cupra, Audi eta Porsche markak dituenak, 50.000 lanpostu gehiago murriztuko ditu 2030era arte, erdia Alemanian eta beste erdia Europako beste herrialde batzuetan.
Volkswagen taldeak krisia bizi du, Txinako fabrikatzaileek Europan duten lehia gogorraren, Txinako salmenten jaitsieraren eta Estatu Batuetako muga-zergen ondorioz.
Volkswagenek 680.000 langile inguru izan zituen 2023an, Txinako arrisku partekatuko sozietateak barne, eta 2024ko abenduan 50.000 enpleguko lehen murrizketa iragarri zuen Alemanian 2030era arte, batez ere VW marka nagusian.
Orain beste 50.000 lanpostu gehiago murriztea erabaki du, Europan duen ekoizpen-gaitasunak 500.000 unitate baino gehiagotan gainditzen duelako eskaria.
Europako automobil-fabrikatzaile handienak ere erdira jaitsi nahi du modelo kopurua.
Ziurgabetasuna Seat markaren etorkizunean
Bestalde, Seatek eta Volkswagen taldeak Seat S.A. konpainiak Alemaniako partzuergoaren barruan duen "etorkizun sendoa" aldarrikatu dute ostiral honetan, baina 2030etik aurrera Espainiako marka ezabatzea baztertzen ez dutela onartu dute, nahiz eta "oraindik erabakirik hartu ez" dutela azpimarratu.
Ildo horretan, Oliver Blume Volkswagen taldeko kontseilari delegatuak enpresaren eraldaketarako gaitasuna, Martorelleko (Katalunia) lantegiaren "oinarri industrial sendoa" eta Cupraren "hazkunde geldiezina" azpimarratu ditu.
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