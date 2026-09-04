Volkswagen recortará 50 000 empleos más, la mitad en Alemania y el resto en Europa

El grupo automovilístico alemán Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porsche, va a recortar 50 000 empleos más hasta 2030, la mitad en Alemania y la otra mitad en otros países de Europa.

El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de Estados Unidos.

Volkswagen, que llegó a tener unos 680 000 empleados en 2023, incluidas las sociedades de riesgo compartido chinas, anunció en diciembre de 2024 un primer recorte de 50 000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal VW.

Ahora ha decidido reducir otros 50 000 empleos más porque su capacidad de producción en Europa supera la demanda en más de 500 000 unidades.

El mayor fabricante automovilístico de Europa también quiere reducir a la mitad el número de modelos.

Incertidumbre en el futuro de la marca Seat

Por otro lado, Seat y el grupo Volkswagen han reivindicado este viernes el "sólido futuro" que tiene la compañía Seat S.A. dentro del consorcio alemán, pero han admitido al mismo tiempo que no descartan eliminar la marca española a partir de 2030, aunque insisten en que "no se ha tomado ninguna decisión todavía".

En ese sentido, el consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume ha resaltado la capacidad de transformación de la empresa, la "sólida base industrial" que supone la planta de Martorell (Cataluña) y el "crecimiento imparable" de Cupra.