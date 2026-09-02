Sánchez promoverá un gran pacto nacional sobre IA con los agentes sociales y políticos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, promoverá en las próximas semanas un "gran pacto nacional" en torno a la inteligencia artificial (IA), con la participación de los agentes sociales y políticos, para sentar las bases de la transición digital y garantizar un reparto "justo" de sus beneficios.

Sánchez tenía previsto anunciar este miércoles esta iniciativa durante la clausura del 40ª Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, celebrado en Santander, aunque finalmente ha sido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien la ha presentado al intervenir en el evento, según ha dicho él mismo.

"Vamos a trabajar desde el Gobierno hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la IA", ha afirmado Cuerpo, quien ha explicado que el pacto estará liderado por Sánchez y buscará "dar forma entre todos a este nuevo futuro" que España quiere construir.

El pacto pretende establecer los elementos necesarios para afrontar la transición en ámbitos como el mercado laboral, la regulación tecnológica, las inversiones y la financiación, con el objetivo de transformar el país y potenciar los beneficios derivados de la digitalización.

En este contexto, ha afirmado que el presidente del Gobierno promoverá un acuerdo tripartito con los agentes sociales para situar el "diálogo social" en el centro del desarrollo tecnológico y de la distribución de sus beneficios, manteniendo la confianza y la seguridad de las personas como ejes del proceso.

Cuerpo ha recordado que una tecnología tan disruptiva como la IA plantea retos y oportunidades y, citando al estadounidense Bill Gates, ha defendido la necesidad de aprovechar su potencial y repartir sus beneficios de forma justa entre la ciudadanía.