Los sindicatos médicos acuerdan ir a una huelga indefinida
Aún está por definir la fecha ni la forma de la protesta. Septiembre queda, en principio, descartado. El Sindicato Médico de Euskadi secundará, como hasta ahora, la nueva convocatoria de movilización.
El comité de huelga que agrupa a los sindicatos médicos ha acordado por unanimidad convocar una huelga indefinida. Todavía no han definido la fecha ni la forma de la protesta.
Así, dan un paso más en su conflicto abierto con el Ministerio de Salud por el Estatuto Marco que ayer aprobó el Consejo de Ministros.
En principio, septiembre queda descartado para el inicio de la huelga. Los sindicatos abordarán ahora los detalles y habrá que esperar a las próximas reuniones para concretar la convocatoria.
El Sindicato Médico de Euskadi secunda, como hasta ahora, la nueva convocatoria de movilización. Desde que arrancó el conflicto, no se desmarca de aquello que decide la mayoría del comité de huelga a nivel estatal. No obstante, es posible que el seguimiento de la huelga en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se reduzca, dado que en julio sindicatos y Osakidetza firmaron un preacuerdo que debería aplicarse con el arranque de curso.
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