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El sector ganadero sale "enfadado" y "decepcionado" de la reunión de la Mesa de Forraje

Según lo esperado, el Gobierno Vasco ha descartado una compra conjunta de forraje, porque considera que "hay suficiente forraje" entre los suministradores locales. Asimismo, les han explicado que tampoco se dan las condiciones para decretar la situación oficial de sequía. Por todo ello, ENBA y ENHE opinan que las instituciones "han abandonado" a los baserritarras.

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Xabier Iraola (ENBA) y Garikoitz Nazabal (EHNE)

Euskaraz irakurri: Abeltzaintzaren sektorea haserre eta desengainatuta irten da Bazkare Mahaiaren bileratik

EITB

Última actualización

El sector ganadero ha salido "enfadado" y "decepcionado" de la reunión de la Mesa de Forraje celebrado este martes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz. Consideran que el Ejecutivo autonómico ha dado la espalda a los ganaderos y no descartan acciones de protesta y movilizaciones en las próximas semanas.

Por una parte, el Gobierno Vasco ha descartado la compra conjunta de forraje. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha explicado a EITB que los proveedores locales no tendrán problemas para abastecer los pedidos "extraordinarios" de forraje en los próximos dos meses y afirma que, aunque el precio sea más alto que el año pasado, está en unos números "razonables".

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Los sindicatos no están de acuerdo con estos argumentos y acusan al consejero de "desconocimiento absoluto". 

El presidente de ENHE Gipuzkoa, Garikoitz Nazabal, ha calificado la reunión de "nula en cuanto a contenido" y "un desastre" en las formas. En su opinión, el Gobierno Vasco "no quiere hacer nada" ante esta situación y ha denunciado que se ha dejado "abandonados" a los productores que trabajan con animales. Ha defendido que los baserritarras "tienen que tomar decisiones ahora", no una vez finalizados los estudios e informes, y ha añadido que "llevan un mes de retraso".

Por su parte, el coordinador del sindicato ENBA, Xabier Iraola, ha asegurado que el Gobierno Vasco "cierra la puerta a la esperanza" y ha acusado al Ejecutivo de "no querer ver el problema". 

En cuanto a la decisión de no implantar oficialmente la situación de sequía, ha señalado que, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos por el Plan Hidrológico de Cuencas Internas, "se ve claramente que los campos están quemados" y ha recordado que hay más de 5.000 caseríos fuera de las redes de agua oficiales porque tienen sus propios depósitos de agua, por lo que ha pedido al Gobierno "abrir los ojos" y "voluntad de solución".

De este modo, los sindicatos aseguran que no descartan nuevas movilizaciones y protestas en las próximas semanas.

Gobierno Vasco Ganadería Agricultura Economía

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