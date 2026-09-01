El sector ganadero sale "enfadado" y "decepcionado" de la reunión de la Mesa de Forraje

Los sindicatos no están de acuerdo con estos argumentos y acusan al consejero de "desconocimiento absoluto".

El presidente de ENHE Gipuzkoa, Garikoitz Nazabal, ha calificado la reunión de "nula en cuanto a contenido" y "un desastre" en las formas. En su opinión, el Gobierno Vasco "no quiere hacer nada" ante esta situación y ha denunciado que se ha dejado "abandonados" a los productores que trabajan con animales. Ha defendido que los baserritarras "tienen que tomar decisiones ahora", no una vez finalizados los estudios e informes, y ha añadido que "llevan un mes de retraso".

Por su parte, el coordinador del sindicato ENBA, Xabier Iraola, ha asegurado que el Gobierno Vasco "cierra la puerta a la esperanza" y ha acusado al Ejecutivo de "no querer ver el problema".

En cuanto a la decisión de no implantar oficialmente la situación de sequía, ha señalado que, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos por el Plan Hidrológico de Cuencas Internas, "se ve claramente que los campos están quemados" y ha recordado que hay más de 5.000 caseríos fuera de las redes de agua oficiales porque tienen sus propios depósitos de agua, por lo que ha pedido al Gobierno "abrir los ojos" y "voluntad de solución".

De este modo, los sindicatos aseguran que no descartan nuevas movilizaciones y protestas en las próximas semanas.