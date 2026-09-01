Francia activa las penalizaciones ambientales contra la 'ultra fast fashion'

El impuesto aplicado a cada prenda se determinará en función de dos variables: el volumen de producción de estas marcas y los costes de reparación. En este segundo punto se valorará tanto la disponibilidad de servicios de arreglo por parte de las marcas como la relación entre el precio de venta del producto y los umbrales de referencia establecidos para dichos arreglos. Cuando los precios sean tan bajos que desincentiven por completo cualquier intento de reparación, el recargo se aplicará de forma automática.

De este modo, las tasas empiezan en los 0,50 euros para piezas básicas como calcetines o ropa interior, se sitúan en 2 euros para las camisetas, alcanzan los 9 euros para los pantalones vaqueros y pueden llegar hasta los 12 euros en el caso de chaquetas o abrigos. Un baremo que el Gobierno galo prevé que escale de forma progresiva hasta alcanzar un tope de 19,50 euros por artículo de cara al año 2030.

Aunque desde el punto de vista formal el dispositivo no va dirigido a las empresas asiáticas en nombre del principio de no discriminación, sino sólo a las que recurran a las prácticas de la moda ultrarrápida, en la práctica las concernidas serán las grandes plataformas chinas.

El Gobierno francés trabaja con las instancias europeas para que este dispositivo o uno similar se pueda transponer al conjunto de la Unión Europea, como ya lo hizo con el impuesto que grava los pequeños paquetes y que en buena medida precisamente contienen productos textiles enviados también desde China.