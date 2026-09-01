SECTOR TEXTIL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Francia activa las penalizaciones ambientales contra la 'ultra fast fashion'

La medida afectará especialmente a plataformas como Shein, Temu o AliExpress con tarifas de entre 0,50 y 12 euros por prenda.
GUANGZHOU (China), 26/08/2026.- A man pulls a cart past the logo of SHEIN as seen outside of a building in Guangzhou, in the province of Guangdong, China, 26 August 2026. Shein Global Holdings Ltd. is scheduled to begin trading on the Hong Kong Stock Exchange on 01 September 2026. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Un operario arrastra un carro de carga frente a las instalaciones de Shein en Cantón (China)
Euskaraz irakurri: Arropagintza azkar eta merkearen gaineko zerga berria ezarri dute Frantzian

EITB

Última actualización

Ipar Euskal Herria, al igual que el resto del Estado francés, ha comenzado a aplicar este martes un nuevo gravamen a la moda ultrarrápida. Esta medida afectará especialmente a las grandes plataformas asiáticas como Shein, Temu o AliExpress, imponiendo desde hoy mismo tasas de penalización que van desde los 0,50 hasta los 12 euros por cada producto

El objetivo es frenar el consumo masivo de usar y tirar en busca de una industria textil más sostenible, penalizando el volumen de producción de estas marcas y la falta de incentivos para reparar la ropa.

¿Cómo se determinará el impuesto?

El impuesto aplicado a cada prenda se determinará en función de dos variables: el volumen de producción de estas marcas y los costes de reparación. En este segundo punto se valorará tanto la disponibilidad de servicios de arreglo por parte de las marcas como la relación entre el precio de venta del producto y los umbrales de referencia establecidos para dichos arreglos. Cuando los precios sean tan bajos que desincentiven por completo cualquier intento de reparación, el recargo se aplicará de forma automática.

De este modo, las tasas empiezan en los 0,50 euros para piezas básicas como calcetines o ropa interior, se sitúan en 2 euros para las camisetas, alcanzan los 9 euros para los pantalones vaqueros y pueden llegar hasta los 12 euros en el caso de chaquetas o abrigos. Un baremo que el Gobierno galo prevé que escale de forma progresiva hasta alcanzar un tope de 19,50 euros por artículo de cara al año 2030.

Aunque desde el punto de vista formal el dispositivo no va dirigido a las empresas asiáticas en nombre del principio de no discriminación, sino sólo a las que recurran a las prácticas de la moda ultrarrápida, en la práctica las concernidas serán las grandes plataformas chinas.

El Gobierno francés trabaja con las instancias europeas para que este dispositivo o uno similar se pueda transponer al conjunto de la Unión Europea, como ya lo hizo con el impuesto que grava los pequeños paquetes y que en buena medida precisamente contienen productos textiles enviados también desde China.

Francia Comercio Iparralde Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X