La factura de la luz se dispara un 19 % en agosto, su nivel más alto desde 2022
La factura eléctrica se ha encarecido más de un 19 % en agosto con respecto al mismo mes del año pasado, impulsada por unos precios de la luz disparados por el repunte de la demanda durante las olas de calor y el aumento del precio del gas natural, convirtiéndose así en el recibo más caro para este mes desde 2022.
En concreto, el recibo de la luz de un usuario medio con la tarifa regulada —el denominado PVPC, al que están acogidos alrededor de ocho millones de hogares— se ha disparado este mes un 19,04 % con respecto a agosto de 2025, y se sitúa en 88,81 euros, frente a los 74,04 euros que supuso en el mismo periodo del ejercicio pasado.
Respecto al pasado mes de julio, en el que la factura ya registró un importante repunte, el incremento en este mes de agosto es de un 3,65 %, unos 3,13 euros más.
De hecho, hasta el pasado mes de junio hubo un cierto alivio en el recibo de la luz debido a las medidas del real decreto que se aprobó en marzo para combatir el impacto de la guerra en Oriente Medio. No obstante, desde el 1 de junio finalizó la rebaja del IVA al 10 % en la factura eléctrica, volviendo al habitual 21 %, debido a la moderación registrada en el IPC.
Por otro lado, en el segundo real decreto aprobado a finales de junio en respuesta a la crisis de Oriente Medio se introdujo la reducción progresiva hasta su eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), pasando del 7 % al 5 % en 2026, al 3,5 % en 2027 y al 0 % en 2028.
¿Qué son las medidas de salvaguarda?
Ante una eventual evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas, también existe un mecanismo de salvaguarda que permite reactivar medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y al IVA de productos energéticos.
De esta manera, si el IPC específico de la electricidad de un mes superara en más de un 15 % al registrado el mismo mes del año anterior, se volverían a aplicar las medidas aprobadas en marzo. Es decir, en el caso del IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña, se volvería a reducir el tipo del 21 % al 10 %. Por su parte, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad bajaría de nuevo del 5,1 % al 0,5 %.
Precios del mercado mayorista
El precio medio diario del mercado mayorista de la electricidad, el denominado pool, supera los 118 euros/MWh en agosto, su nivel más alto desde febrero de 2023. Aunque en algunas horas, especialmente al mediodía debido a la generación solar, los precios han llegado a ser cercanos a cero o negativos, durante la noche han superado los 200 euros/MWh.
El pool influye en la tarifa regulada PVPC, aunque su peso se ha reducido desde 2024 con la incorporación de precios de futuros. En 2026, las referencias de los mercados de futuros representan ya el 55 % del cálculo del PVPC.
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