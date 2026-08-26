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El calor adelanta la vendimia en Bizkaia con la campaña más temprana en dos décadas

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Txakoliña argazkia 1
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beroak bultzatuta, 2005etik izan den mahats-bilketarik goiztiarrena hasi da

EITB

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El 17 de agosto comenzaron a recoger la uva en los viñedos de Bizkaia. A diferencia de temporadas previas, el hongo mildiu no ha provocado daños en los viñedos en esta campaña. Por todo ello, las bodegas de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina prevén una cosecha generosa.

Erandio Agricultura Txakoli Economía

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