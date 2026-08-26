El calor adelanta la vendimia en Bizkaia con la campaña más temprana en dos décadas

En la CAV se registraron en junio 2225 hipotecas para comprar vivienda y 514 en Navarra. Navarra fue la sexta comunidad con una mayor subida, por encima de la media estatal, del 10,8 %, y la CAV fue en junio la séptima autonomía con una mayor subida de este tipo de hipotecas, quedando, eso sí, por debajo de la media estatatal.