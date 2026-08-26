Mahats-bilketa
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Beroak bultzatuta, 2005etik izan den mahats-bilketarik goiztiarrena hasi da

Iragarkia
Txakoliña argazkia 1
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 17an hasi ziren mahatsa biltzen Bizkaiko mahastietan. Aurtengoan, aurreko urteetan ez bezala, mildiu onddoak ez du kalterik eragin mahatsondoetan. Gauzak horrela, mahats-bilketa oparoa espero dute Bizkaiko Txakolina jatorri-deiturako upategietan, mordoak zein aleak handiak baitira.

Erandio Nekazaritza Txakoli Ekonomia

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