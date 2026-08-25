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Volkswagenek asteburuko txanda gehigarria jarriko du abian Nafarroako lantegian

Langileei zuzendutako izen-emateak berriro ireki dituzte, baita lan-poltsa zabaldu ere, asteartetik aurrera.

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Agentziak | EITB

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Volkswagenek astearte honetan jakinarazi duenez, 2027rako aurreikusitako ekoizpen bolumen handiaren aurrean, urte hasieran iragarritako asteburuko txanda gehigarria martxan jarriko du Nafarroako Landaben lantegian.

Gauzak horrela, Nafarroako Volkswageneko langileei zuzendutako izen-emateak berriro ireki dituzte.

Era berean, langileen beharrak asetzeko asmoz, konpainiak bihar, hilak 26, irekiko du lan-poltsa. Interesatuek Nafarroako Volkswagenen webgunean eman ahalko dute izena.

Konpainiak ziurtatu duenez, Nafarroako Volkswagen eta Nafarroako Gobernua "txanda gehigarri hau martxan jartzeko beharrezkoak diren langileen prestakuntzan elkarlanean arituko dira”.

Nafarroa Automobilgintza Ekonomia

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