PENTSIOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadiko pentsioen batez besteko zenbatekoa % 4,1 hazi da, eta 1.648 eurotik gorakoa da orain

Pentsio-modalitate ohikoenak honako hauek izan dira: erretirokoak (398.600 pentsio eta 1.909,25 euro batez beste), alarguntzakoak (132.270 eta 1.170,41 euro) eta ezintasun iraunkorrekoak (43.031 eta 1.590,25 euro).

BILBAO, 24/08/2026.- Cientos de personas han vuelto a reivindicar este lunes en las calles de Bilbao unas pensiones públicas 'dignas', en esta ocasión en un ambiente festivo, a ritmo de txistu y tamboril, en plena Aste Nagusia bilbaína. EFE/Luis Tejido

Pentsiodunen protesta, Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizarte Segurantzak 592.012 pentsio ordaindu ditu Euskadin abuztuan; aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta, % 1,10eko igoera izan da. Batez besteko zenbatekoa 1.684,28 eurokoa izan da, hau da, % 4,13 hazi da urtebetean.

Lurralde historikoei erreparatuta, Araban 85.802 pentsio ordaindu dira, 1.709 euroko batez besteko zenbatekoarekin. Gipuzkoan, berriz, 198.664 pentsio ordaindu dira, batez beste 1.654,62 eurokoak; eta Bizkaian, 307.546 pentsio, 1.696,55 euroko batez besteko zenbatekoarekin.

Euskadin, erretiro-pentsioak izan dira ohikoenak (398.600 pentsio eta 1.909,25 euro batez beste); ondoren, alarguntza-pentsioak (132.270 eta 1.170,41 euro) eta ezintasun iraunkorrekoak (43.031 eta 1.590,25 euro).

Hala, Euskadiko batez besteko pentsioa Espainiako Estatuko altuena da. Estatu osoan, batezbestekoa 1.373,44 eurokoa da, eta abuztuan 10.535.869 pentsio ordaindu zaizkie 9,5 milioi pertsonari baino gehiagori, Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.

Hilabete honetan, Gizarte Segurantzaren sistemak 6,74 milioi erretiro-pentsio erregistratu ditu; horrez gain, 2,3 milioi alarguntza-pentsio baino gehiago, ezintasun iraunkorreko 1,06 milioi  pentsio, 336.336 zurztasun-pentsio eta senideen aldeko 46.928 pentsio daude.

Bilbo Pentsioak 2025 Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Amaia Barredo: "Eusko Jaurlaritza lanean ari da abeltzainekin hartutako epeak eta konpromisoak betetzeko"

Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak "irailaren hasieran" abeltzaintza-sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak, lehorteak eragindako belar eskasia dela eta. Radio Euskadin ostiral honetan egindako elkarrizketa batean Barredok esan duenez, Bazka Mahaia oraindik deituta ez badago ere, ez da atzerapenak egongo: "Administrazioa ez dago bileraren zain erosketa bateratua prestatzeko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X