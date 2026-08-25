El importe medio de las pensiones sube un 4,1 % en Euskadi, hasta superar los 1648 euros
La Seguridad Social ha abonado 592 012 pensiones en Euskadi este mes de agosto (un 1,10 % más respecto al mismo mes del año anterior), con una cuantía media de 1684,28 euros, lo que representa un crecimiento interanual del 4,13 %.
Por territorios históricos, en Álava se han abonado 85 802 pensiones, con una cuantía media de 1709 euros; en Gipuzkoa se han pagado 198 664 por un importe medio de 1654,62 euros; mientras que las pensiones abonadas en Bizkaia han sido 307 546, con una cuantía media de 1696,55 euros.
Las modalidades de pensión más habituales en Euskadi han sido las de jubilación (398 600 y una cuantía media de 1909,25), viudedad (132 270 y un importe medio de 1170,41) e incapacidad permanente (43 031 y 1590,25 euros).
Se trata de la pensión media más elevada de todo el Estado español, donde la media se sitúa en 1373,44 euros, y se han abonado 10 535 869 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de agosto, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.
Este mes, el Sistema de la Seguridad Social registra 6,74 millones de pensiones de jubilación, más de 2,3 millones de viudedad, 1,06 millones de incapacidad permanente, 336 336 de orfandad y 46 928 en favor de familiares.
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