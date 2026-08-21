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Amaia Barredo: "El Gobierno Vasco trabaja para cumplir plazos y compromisos con el sector ganadero"

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Euskaraz irakurri: Amaia Barredo: "Eusko Jaurlaritza lanean ari da abeltzainekin hartutako epeak eta konpromisoak betetzeko"
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La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha avanzado que el Ejecutivo pondrá a disposición del sector ganadero "para primeros de septiembre" posibles vías de compra conjunta de algunas materias primas, ante la escasez de pastos provocada por la sequía. En una entrevista en Radio Euskadi este viernes, Barredo ha explicado que la Mesa de Forrajes aún no está convocada, pero ha rechazado que eso suponga un retraso: "La Administración no está esperando a la reunión para trabajar en esa compra conjunta". 

Agricultura Ganadería Gobierno Vasco Sequía Economía

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