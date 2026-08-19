El sector ganadero muestra su malestar por el ritmo de la implantación de las medidas acordadas con las instituciones para paliar los efectos de la sequía. En su opinión, la compra de forraje está tardando y reclaman al Gobierno Vasco que ponga en marcha cuanto antes ese proceso, así como que declare el estado de sequía. Mientras tanto, una parte del sector ha comenzado a comprar forraje y piensos por su cuenta.

El sector mira al futuro con preocupación. Muchas de las explotaciones bajaron a los animales de las montañas en julio, debido a que la sequía ha provocado que en los pastos altos no haya agua ni hierba, y los están alimentando con forraje reservado para el invierno.

Por lo tanto, prevén que aumentarán considerablemente los gastos que tendrán en las próximas semanas y meses.

Las instituciones vascas y el sector decidieron realizar una compra conjunta de forraje y otros suministros en la reunión que mantuvo la Mesa del Forraje el 7 de agosto a convocatoria del Gobierno Vasco.

No obstante, los sindicatos del sector primario consideran que los días pasan y que la medida tarda. Muchos ganaderos afirman haber comenzado a comprar forraje y pienso por su cuenta, y piden a las instituciones que se materialicen los compromisos adquiridos cuanto antes, entre otras razones, porque el precio del forraje está en constante aumento debido a la fuerte demanda.