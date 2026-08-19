El sector ganadero exige premura en la compra de forraje y la declaración de sequía
Hace dos semanas que las instituciones se comprometieron a realizar una compra conjunta en la Mesa de Forraje. No obstante, muchos ganaderos han comenzado a hacer pedidos de piensos y forraje por su cuenta por el alza de los precios y piden celeridad en la ejecución de las decisiones.
El sector ganadero muestra su malestar por el ritmo de la implantación de las medidas acordadas con las instituciones para paliar los efectos de la sequía. En su opinión, la compra de forraje está tardando y reclaman al Gobierno Vasco que ponga en marcha cuanto antes ese proceso, así como que declare el estado de sequía. Mientras tanto, una parte del sector ha comenzado a comprar forraje y piensos por su cuenta.
El sector mira al futuro con preocupación. Muchas de las explotaciones bajaron a los animales de las montañas en julio, debido a que la sequía ha provocado que en los pastos altos no haya agua ni hierba, y los están alimentando con forraje reservado para el invierno.
Por lo tanto, prevén que aumentarán considerablemente los gastos que tendrán en las próximas semanas y meses.
Las instituciones vascas y el sector decidieron realizar una compra conjunta de forraje y otros suministros en la reunión que mantuvo la Mesa del Forraje el 7 de agosto a convocatoria del Gobierno Vasco.
No obstante, los sindicatos del sector primario consideran que los días pasan y que la medida tarda. Muchos ganaderos afirman haber comenzado a comprar forraje y pienso por su cuenta, y piden a las instituciones que se materialicen los compromisos adquiridos cuanto antes, entre otras razones, porque el precio del forraje está en constante aumento debido a la fuerte demanda.
Declaración de sequía
Por su parte, Iñigo Bilbao, del sindicato ENBA, ha asegurado que la compra de forraje no puede ser la única medida a tomar para paliar los efectos de la sequía. Ha pedido también medidas a largo plazo. Entre otras, plantea la necesidad de adelantar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), para financiar la compra de semillas, ya que al haberse perdido la hierba por la sequía, en muchos pastos tendrán resembrar para garantizar una hierba de calidad el año que viene.
Con todo ello, Bilbao ha pedido al Gobierno Vasco que realice la declaración oficial de sequía como protección jurídico-normativa para el sector así como para todos los residentes de medios rurales que tendrán que acometer trabajos para superar la escasez de agua.
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