Bazka eroste bateratua eta lehorte deklarazioa berehala gauzatzeko eskatzen dute abeltzainek
Bi aste dira Bazka Mahaia elkartu eta erakundeek hainbat konpromiso hartu zituztela. Abeltzain asko euren kontura belarra eta lastoa erosten hasi dira, eta erakundeei neurriak berehala hartzeko deia egin diete.
Abeltzain eta nekazariak kexu dira euskal erakundeetan motel doalako duela bi aste hartutako konpromisoak betetzeko prozesua. Bazka eroste bateratua lehen bait lehen martxan jartzea eta lehorte egoera deklaratzea eskatzen diote Eusko Jaurlaritzari. Bien bitartean, horietako asko belarra eta lastoa euren kontura erosten hasi dira.
Ganaduzainek kezkaz begiratzen diote etorkizunari. Horietako askok uztailean jaitsi zituzten mendi eta goi-larreetatik animaliak, lehortearen ondorioz, goietan ez dagoelako ez urik ez belarrik, eta negurako gordetako bazkarekin elikatzen ari dira.
Hori horrela, hurrengo aste eta hilabeteetan izan ditzaketen gastuak altuak izango direla aurreikusten dute.
Abuztuaren 7an, Bazka Mahaia elkartu zen Gasteizen Eusko Jaurlaritzak deituta. Bertan bildutako erakunde eta eragileek bazka eta bestelako horniduren erosketa bateratua egitea adostu zuten.
Lehen sektoreko sindikatuen aburuz, ordea, egunak aurrera doaz, neurria ez da gauzatu eta hainbat abeltzain belarra, pentsua eta lastoa euren kontura erosten hasi dira. Erakundeei lehen bait lehen erabakiak hartzeko eskatu diete, besteak beste, bazkaren prezioa etengabe gora egiten ari delako eskari handiak eraginda.
Lehorte deklarazioa
ENBA sindikatuko Iñigo Bilbaoren ustez, gainera, bazka erostea ez da izango lehorteak utziko dituen ondorioak arintzeko hartu beharreko neurri bakarra. Epe luzera begira ere, erabakiak hartu beharko direla diote. Besteak beste, Nekazaritza Politika Bateratuko diru-laguntzak aurreratzeko beharra ere ikusten du; izan ere, sail askotan belarra erabat galdu denez, berriz ere hazia bota beharko da hurrengo urtean kalitatezko belarra atera dadin.
Hori guztia kontuan hartuta, babes juridiko-normatibo gisa, lehorte deklarazio ofiziala ezartzeko eskatu dio Bilbaok Eusko Jaurlaritzari. Landa eremuan bizi diren guztiei babesa emango liekeela deklarazio horrek uste du, ur eskasia gainditzeko lanak egin ahal izateko.
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