Bilboko metroaren Errekalde eta Matiko arteko linea egiteko lanek sei urte iraungo dute
Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarrirako Sailak jakinarazi duenez, 4. lineako lanak 2027. urtearen amaieran hasiko dira eta 411,9 milioi euroko aurrekontua izango dute.
Metro Bilbaoren 4. linea eraikitzeko lanak, Errekalde eta Matiko artean, 2027. urtearen amaieran hastea eta sei urteren buruan amaitzea aurreikusten du Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarrirako Sailak, astelehen honetan jakinarazi duenez. 4. lineak Bilbo hegoaldeko auzoak lotuko ditu eta Matiko, Deustu, Iturrizar parkea, Eliptikoa, Irala eta Errekaldeko geltokietan zehar ibiliko da.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) astelehen honetan argitaratu du 4. lineari buruzko informazio txostena behin betiko onartu duela. Gainera, etorkizunean Enkarterriko eskualdearekin lotzea ere jasotzen du.
Eliptikako geltokian metroaren 1. eta 2. lineekin lotuko da. Gainera, Matikon 3. linearekin lotuko da, eta, ondorioz, Euskotrenen trenbide sarearekin konektatuko da.
Parkeko geltokia Casilda Iturrizar parkearen ekialdeko muturrean kokatuko da, eta hiru sarbide izango ditu: Euskadi plazara, Iturrizar parkera eta Arte Ederren Museoaren ingurura.
Zabalburuko geltokia espazio horren iparraldean egongo da eta hiru sarbide izango ditu: plazan, San Mames zumarkalean eta Autonomia kalean.
Iralan geltokia "sakonera handian" egongo da (35 eta 45 metro artean) eta lau sarbide izango ditu: Juan Garai, Eskurtze plazan, Kirikiño etorbidean eta Bergara etorbidean.
Errekalden, geltokia Errekalde plazaren hegoaldean egongo da eta lau sarbide izango ditu: Errekalde plazan, Sollube/Gordoniz, Esperanto eta Xalbador kaleetan.
Eusko Trenbide Sarearen (ETS) kalkuluen arabera, Bilboko metroaren 4. linea eta Eusko Jaurlaritzak (% 55) eta Bizkaiko Foru Aldundiak (% 45) finantzatuko dute.
Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Iraunkorreko Sailak aurreikusitakoaren arabera, obrak 2027. urtearen amaieran hastekoak dira.