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Nork ordainduko du olioaren merkatuari eustearen kostua?
Olio-ekoizpenaren % 12 merkatutik kentzea, jatorrian prezioek behera egin ez dezaten. Oliba-ekoizleak babestea da neurriaren helburua, baina zalantzak sortu ditu ekoizleen eta kontsumitzaileen artean: inportazioak, neurriaren aplikazioa eta banaketa-kateen irabazi-marjinak daude eztabaidaren erdigunean.
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