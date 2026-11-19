EAEANk baliogabetu egin du Lanbideko 24 behargin langile finkotzat aitortzea
Ebazpenak adierazten duenez, kasu honetan egiaztatuta dago 2011n aldi baterako enplegua lortzeko deialdi bat gainditu zutela, ez ordea enplegu finkoa lortzeko, eta, beraz, ez da bidezkoa haien lan-harremana finko bihurtzea.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak (EAEAN) atzera bota du Lanbideko 24 langileri langile finko izaera aitortzeko Bilboko auzitegi batek hartu zuen erabakia. Langile horiek 13 urte baino gehiago zeramatzaten lan-orientatzaile gisa lanean, mugagabe ez-finko gisa.
EAEANko Lan Arloko Salak emandako epaiaren arabera, ez dago frogatuta langile horiek lanpostu finko bat eskuratzeko hautaketa-prozesurik gainditu zutenik. Epaiaren aurka Auzitegi Gorenean aurkez daiteke errekurtsoa.
Epaiak, 2024an Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegiak emandako ebazpena baliogabetu du. Orduan, epaitegiak langile horiei langile finko izaera aitortu zien. Orain, berriz, EAEANk Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako helegitea onartu du.
Erabakia hartzeko, EAEANk Auzitegi Gorenak ezarritako doktrina hartu du oinarri. Doktrina horrek sektore publikoan behin-behinekotasunaren gehiegizko erabilera aztertzen du, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) emandako ebazpenaren ondoren.
Doktrina horren arabera, behin-behineko lan-harremana finko bihur daiteke langileak lanpostu finko bat lortzeko hautaketa-prozesua gainditu badu, baina plazarik eskuratu ez badu, eskainitakoak baino hautagai gehiagok gainditu dutelako prozesua. Gero, behin-behineko kontratuak sinatu baditu eta kontratazio horretan gehiegizko behin-behinekotasuna gertatu bada, lan-harremana finko bihurtzea zilegi izan daiteke.
Izan ere, kasu horietan langileak enplegu publiko finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesuan parte hartu du, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak beteta.
Hala ere, EAEANren arabera, behin-behinekotasunaren gehiegizko erabilerak ez du berez eta automatikoki langilearen finko izaera aitortzen, baldin eta langileak ez badu langile finko izateko hautaketa-prozesurik gainditu.
Kasu honetan, auzitegiak egiaztatutzat jo du langileek 2011n enplegu publikoa lortzeko deialdi bat gainditu zutela, baina deialdi hori behin-behineko lanpostuetarako zela, ez lanpostu finkoetarako. Horregatik, EAEANk ondorioztatu du ezin zaiela langile finko izaera aitortu.