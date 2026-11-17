Azken hamar urteetako esportazioen irailik onena izan dela nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak
Urtarriletik irailera arteko metatuak % 5,4 egin du gora urte batetik bestera, eta 2024ko zifra gainditu du, Trumpen muga-zergen aurrekoa.
EAEko esportazioak 2.894,8 milioi eurokoak izan ziren irailean, 2025eko hilabete berean baino % 21,7 gehiago eta 2024ko irailean baino % 12,2 gehiago. Beraz, irailik onena izan da azken hamar urteetan euskal esportazioetarako. Gainera, 2017tik 2025era erregistratutako iraileko batez bestekoa baino % 20,6 handiagoa izan da aurtengoa, Eusko Jaurlaritzak nabarmendu duenez.
Ohar baten bidez, Jaurlaritzak adierazi du hilabete horren portaera ona izan dela, eta urtarrila eta iraila bitartean metatutako esportazioak 23.461,2 milioi eurokoak izatea ahalbidetu duela, 2025ean baino % 5,4 gehiago, hau da, 1.202 milioi euro gehiago, eta 2024an baino % 1,6 gehiago.
Lehen hamar hilabeteetako metatua azken hamar urteetako hirugarren esportazio-aldirik onena izan da urtarriletik irailera, 2022 eta 2023 urteen atzetik bakarrik. Ekitaldi horiek ezohiko ekitaldiak izan ziren, pandemiaren osteko susperraldiak eta Errusiak Ukrainaren aurka egindako gerrari lotutako prezioen distortsio handiek markatutakoak. Gainera, esportazioen balioa, 2026an, aurreko bederatzi urteetako batez bestekoa baino % 13,8 handiagoa da.
Azken hilabeteetako bilakaerak "euskal esportazio-jardueraren azelerazio progresiboa agerian uzten du", Jaurlaritzak nabarmendu duenez.
Esportazioen hazkunde metatua % 2,2koa zen uztailera arte; abuztuan, % 3,5ekoa; eta orain, % 5,4koa da irailera arte. Bilakaera bera ikusten da hileko datuetan: uztailean % 11,5 eta abuztuan % 19,1 hazi ondoren, esportazioak % 21,7 hazi ziren irailean.
Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, udan hasi zen suspertzeko joera sendotu egin da horrela, eta irailean "intentsitatea eta, batez ere, sektorearen zabaltasuna handitu da".
Industria ez-energetikoa
Iraileko elementu positiboenetako bat da esportazioen hobekuntza jarduera ez-energetikora indarrez hedatu izana da; 2.623 milioi eurora iritsi ziren horiek, duela urtebete baino % 18,5 gehiago.
Automobilgintzaren bilakaera ere esanguratsua da; izan ere, ekitaldiko lehen zatian portaera ahulena izan zuen sektoreetako bat izan zen, eta orain hobekuntza garrantzitsua izan du.
Irailean, salgaiak garraiatzeko ibilgailuen esportazioak % 152,4 handitu ziren; turismoenak, % 87,6; eta kautxuzko pneumatiko berrienak, % 75,1, aurreko urteko hil beraren aldean.
Iraileko portaerak, beraz, hazkunde-oinarri zabalagoa eta dibertsifikatuagoa erakusten du, EAEko industria-sektore nagusietako batzuen ekarpen gero eta handiagoarekin.
Esportazioen bilakaera positiboa, gainera, hiru lurralde historikoetan eman da. Arabak izan du irailean hazkunderik handiena (% 52), automobilgintzaren bilakaerak bultzatuta bereziki. Bizkaian, kanporako salmentak % 18,7 igo dira, eta Gipuzkoan, berriz, % 3,7.
Balantza komertzial positiboa
Esportazioek erakutsitako indarra merkataritza-balantzan ere islatzen da. Irailean, euskal esportazioak inportazioak baino gehiago izan ziren berriz ere, eta horri esker, 155,8 milioi euroko superabit komertziala erregistratu da eta estaldura-tasa % 105,7koa izan da.