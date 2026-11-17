Etxebizitzen salerosketek % 23,1 egin dute behera EAEn irailean, eta mantendu egin dira Nafarroan
Hala eta guztiz ere, 2007ko krisi ekonomikoaz geroztik izandako kopuru handienetakoan daude 2026an bi erkidegoak.
Etxebizitzen salerosketa-eragiketen kopurua jaitsi egin da Espainiako Estatuan: irailean % 13,4ko jaitsiera izan zen aurreko urteko hil beraren aldean; Euskal Autonomia Erkidegoa da beherakada horren buruan, Estatuko batez bestekoa baino ia 10 puntu gehiagorekin. 2026ko irailean 1.985 etxebizitza saldu dituzte; 2025ean, ordea, hilabete berean 2.580 etxebizitza saldu zituzten.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitatean eragiketa kopurua ez da aldatu bi ekitaldietako hilabete berean: 678 guztira, nahiz eta transmisio guztien kopuruan % 5,6ko beherakada izan den, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) astearte honetan argitaratutako datuen arabera.
Nolanahi ere, metatutako datuen arabera, 2026 urte onenetako bat izaten ari da 2007-2008 aldiko finantza-krisia gertatu zenetik Hegoalde osoan: 2007tik, urte bakoitzeko irailera arte metatutako datuekin, Nafarroak ez ditu inoiz 2026ko zifrak gainditu, eta EAE bigarren urte onenean dago, 2025ean errekorra hautsi ondoren.
Estatuan, oro har, etxebizitzen salerosketak % 3,6ko beherakada izan du; EAEn metatutako beherakada % 5,7koa izan da, eta Nafarroan, berriz, % 3,9koa.
EAE: iraileko beherakada gorabehera, 2007tik bigarren daturik altuena
Iraileko datuak bakarrik kontuan hartuta, EAEn nabarmen egin dute behera salerosketek, Estatuko beste inon baino gehiago. 2026ko irailean, 2025eko hilabete berarekin alderatuta, jaitsiera % 23,1ekoa da.
Datu horrekin, EAEk aurreko hilabeteetako joera negatibora itzuli da, abuztuan joera hori hautsi eta % 4,8ko hazkundea izan ondoren.
Irailean 6.831 finka eskualdatu ziren EAEn: 607 landa-finkak, eta gehienak ( % 91) hiri-finkak; horietatik erdiak baino gehiago ( % 55) etxebizitzak izan ziren (3.424 guztira), eta gainerakoak bestelakoak, hala nola bulegoak, garajeak, trastelekuak eta orubeak.
Eskualdatutako etxebizitzetatik, 1.985 salerosketa bidez izan ziren (2025eko irailean 2.580 izan ziren) , 885 oinordetzaz, 37 dohaintzaz, 5 trukeaz eta 512 bestelako eragiketez. 1.822 etxebizitza libreak izan ziren eta 163 babestuak.
Salerosketa gehienak ( % 87) erabilitako etxebizitzak izan ziren, 1.589; sustapen berriak, berriz, 396. Lurraldeka, 1.014 saldu ziren Bizkaian, 693 Gipuzkoan eta 278 Araban.
Nafarroa: 2007ko datuetatik urrun, baina ordutik izandako kopururik handiena
2026ko irailean, salerosketa bidezko eskualdaketen kopurua berdin-berdina izan zen bi ekitaldietako irailean: 678 guztira. Horrela, abuztuko jaitsiera gelditu du, orduan % 5,3ko jaitsiera izan baitzuen.
Eskualdatutako fink guztien kopurua aurreko ekitaldiko hilabete berean baino % 2,7 handiagoa izan da. Eskualdatutako ondasun guztietatik, etxebizitzak guztizkoaren heren bat pasatxo dira ( % 35).