Espainiako Gobernuak bihar onartuko du gutxieneko soldata 1.286 eurora igotzea
% 5,3koa izango da aplikatutako igoera. Horrenbestez, hilean 65 euro gehiago kobratuko dute onuradunek, eta 910 euro gehiago, urtean.
Yolanda Diaz Lan ministro eta bigarren presidenteordeak gaur jakinarazi duenez, Espainiako Gobernuak bihar, asteartearekin, onartuko du 2027rako Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) igoera, % 5,3koa. Hazkunde horri esker, 1.286 euro kobratuko dituzte onuradunek, 14 ordainsaritan.
Diazek telebista programa batean baieztatu du igoera. Jakina zen gutxieneko soldataren igoera % 5,3koa izango zela, baina ministroen kontseiluan onartzeko data zehazteko zegoen.
Lan ministroaren arabera, soldata txikiena kobratzen dutenek hilean 65 euro gehiago jasoko dituzte, 910 euro gehiago, urtean. Nabarmendu duenez, "garrantzitsuena" da igoera "integrala" izango dela, hots, "zerga gehiago ordaindu gabe".
Presidenteordeak aitortu egin du Gobernuaren baitan negoziazio handia izan dela erabakia hartzeko, eta ministro batzuek ez zutela horrenbeste igo nahi. Adituen Batzordeak % 4,9ko igoera egitea aholkatu zion gobernuari. UGT eta CCOO sindikatuek, aldiz, gorago nahi zuten (% 7). CEOE patronala hobekuntza egitearen kontra zegoen, azken igoera otsailean egin zela argudiatuta.