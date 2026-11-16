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SMU: "Greba hau ez da joko politiko bat, osasun publikoa indartu nahi dugu"
SMU sindikatuak deituta, Donostia Ospitalean bilkura egin dute medikuek. Sara Lizeaga traumatologoak nabarmendu duenez, urtebete eta erdi daramate Medikuen Estatutuaren aldeko borrokan, eta lanuztea deitzeko unearen egokitasunari buruz zalantzak izan badituzte ere, euren lan baldintzak hobetzeko aldarriarekin grebara "jo behar izan" dute.
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