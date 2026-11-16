Medikuen greba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

SMU: "Greba hau ez da joko politiko bat, osasun publikoa indartu nahi dugu"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

SMU sindikatuak deituta, Donostia Ospitalean bilkura egin dute medikuek. Sara Lizeaga traumatologoak nabarmendu duenez, urtebete eta erdi daramate Medikuen Estatutuaren aldeko borrokan, eta lanuztea deitzeko unearen egokitasunari buruz zalantzak izan badituzte ere, euren lan baldintzak hobetzeko aldarriarekin grebara "jo behar izan" dute. 

Grebak Medikuak Donostia Ospitalea Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X