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INFLAZIOA
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KPIaren urtebeteko tasa % 4,8an mantendu da EAEn eta Nafarroan, urrian

Urtebeteko inflazioa % 4,9an mantendu da Espainiako Estatuan, batez ere, erregaien, elikagaien, eta arropen eta oinetakoen prezioan aldaketarik egon ez delako. 

TOLEDO, 12/06/2026.- Precios de las frutas en un establecimiento este jueves en Toledo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el índice de precios de consumo (IPC) de mayo se mantuvo en el 3,2 % interanual, mientras que ha revisado una décima al alza la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos), hasta el 3 %, dos décimas más que en abril. EFE/ Ismael Herrero
Fruta denda bat, artxiboko irudi batean. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Prezioek gora egiten jarraitzen dute Hego Euskal Herrian, modu apalagoan bada ere. Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 4,8an kokatu da Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan, urrian, INE Espainiako Estatistika Institutuak ostiral honetan zabaldutako behin betiko datuen arabera. 

Halaber, urrian urtearteko tasa % 5,2an kokatu da Araban eta Bizkaian eta % 4an, Gipuzkoan

Erregaien, elikagaien eta arropen eta oinetakoen prezioak mantendu izanak eragin du inflazioaren igoera apalagoa. 

Irailetik urrira, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) lau hamarren igo da bai EAEn eta baita Nafarroan ere.

Urtea hasi zenetik, prezioak % 4,3 garestitu dira EAEn, eta % 4,4 Nafarroan.

Espainiako Estatuan urtearteko tasa % 4,9koa izan da urrian, eta, beraz, bere horretan mantendu da irailetik. Azken hiru hilabeteetan inflazioa % 4tik gora kokatu da, eta 2023ko otsailetik (% 6) izandako altuena da.

Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) % 3,1ean mantendu da urrian.

Erregai litroko 20 zentimoko deskontua abenduan

Espainiako Ekonomia Ministerioak X sare sozialean jakinarazi duenez, erregai litroko 20 zentimoko deskontua aplikatuko zaie gasolioari eta gasolinari abenduaren 1etik aurrera ere. 

KPI Kontsumoa Ekonomia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

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