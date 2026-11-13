El IPC interanual se sitúa en el 4,8 % en la CAV y en Navarra, en octubre

Los precios siguen al alza, aunque la subida se ha moderado en octubre. El Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual se ha situado en el 4,8 % en la CAV y en Navarra, dos décimas menos y medio punto menos que en septiembre, respectivamente, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre, la tasa de variación anual se situó en el 5,2 % en Álava y en Bizkaia y el 4 % en Gipuzkoa.

La moderación de la subida de los precios se debe principalmente a la contención de los precios de los combustibles, los alimentos y el vestido y calzado.

En términos mensuales, los precios experimentaron un ascenso del 0,4 % respecto a septiembre tanto en la CAV como en Navarra.

En lo que va de año, el aumento ha sido del 4,3 % en la CAV y del 4,4 % en Navarra.

En el conjunto del Estado español, el IPC mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9 %, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4 %.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en octubre en el 3,1 %, De este modo, este indicador se mantiene en niveles de marzo de 2024.