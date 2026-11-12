Siemens Gamesa vuelve a beneficios tras seis años de pérdidas

Siemens Gamesa ha cerrado el ejercicio fiscal 2026 con un beneficio de ocho millones de euros antes de extraordinarios, frente a las pérdidas de 1.364 millones registradas un año antes. La compañía pone así fin a seis ejercicios consecutivos en números rojos, en los que ha acumulado unas pérdidas de alrededor de 10.000 millones de euros.

La recuperación llega gracias a la mejora del negocio de los aerogeneradores terrestres, que se suma a la buena evolución de la actividad eólica marina. Según los datos publicados por su matriz, Siemens Energy, el resultado de Gamesa antes de extraordinarios ha mejorado en cerca de 1.400 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Su rentabilidad operativa antes de extraordinarios se ha situado en el 0,1 %, frente al -13,1 % de un año antes.

La vuelta a beneficios supone un avance en el plan de recuperación de la compañía, que tiene su sede en Zamudio y cuenta con 2.600 trabajadores en Euskadi y Navarra. La empresa afronta esta nueva etapa después de varios años de ajustes laborales y venta de activos.

La directora financiera de Siemens Energy, Maria Ferraro, ha destacado la evolución de Gamesa y su potencial para seguir creciendo, apoyándose en la reestructuración y en el desarrollo del sector eólico.