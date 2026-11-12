Siemens Gamesa vuelve a beneficios tras seis años de pérdidas
Siemens Gamesa ha cerrado el ejercicio fiscal 2026 con un beneficio de ocho millones de euros antes de extraordinarios, frente a las pérdidas de 1.364 millones registradas un año antes. La compañía pone así fin a seis ejercicios consecutivos en números rojos, en los que ha acumulado unas pérdidas de alrededor de 10.000 millones de euros.
La recuperación llega gracias a la mejora del negocio de los aerogeneradores terrestres, que se suma a la buena evolución de la actividad eólica marina. Según los datos publicados por su matriz, Siemens Energy, el resultado de Gamesa antes de extraordinarios ha mejorado en cerca de 1.400 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Su rentabilidad operativa antes de extraordinarios se ha situado en el 0,1 %, frente al -13,1 % de un año antes.
La vuelta a beneficios supone un avance en el plan de recuperación de la compañía, que tiene su sede en Zamudio y cuenta con 2.600 trabajadores en Euskadi y Navarra. La empresa afronta esta nueva etapa después de varios años de ajustes laborales y venta de activos.
La directora financiera de Siemens Energy, Maria Ferraro, ha destacado la evolución de Gamesa y su potencial para seguir creciendo, apoyándose en la reestructuración y en el desarrollo del sector eólico.
Siemens Energy gana un 167,5 % más
La matriz de Siemens Gamesa ha obtenido un beneficio neto atribuido de 3.783 millones de euros en el ejercicio fiscal 2026, un 167,5 % más que el año anterior. Los ingresos del grupo han aumentado un 15,5 %, hasta los 44.200 millones de euros, impulsados por la elevada demanda de infraestructuras eléctricas.
La entrada de pedidos ha crecido un 18,8 %, hasta los 68.100 millones de euros. Sin embargo, los nuevos pedidos de Gamesa han descendido un 31,1 %, hasta los 5.900 millones, en comparación con un ejercicio anterior que incluyó importantes contratos en el mar Báltico.
De cara a 2027, Siemens Energy espera que la situación de Gamesa se estabilice, con un margen de rentabilidad bruto antes de extraordinarios de entre el 0 % y el 2 %. Para 2030, el objetivo del grupo es que el fabricante vasco alcance un margen de entre el 8 % y el 10 % y un beneficio de 1.000 millones de euros.