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Los Ochos de Erandio cortan el Puente de Deusto con una barrera de sofás
Los vecinos de Los Ochos de Erandio han participado en las manifestaciones de Bilbao y han cortado el Puente de Deusto con una barrera de sofás.
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