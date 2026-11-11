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Los Ochos de Erandio cortan el Puente de Deusto con una barrera de sofás

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Los vecinos de Los Ochos de Erandio han participado en las manifestaciones de Bilbao y han cortado el Puente de Deusto con una barrera de sofás. 

Vivienda Erandio Economía

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