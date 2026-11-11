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Éxito de la huelga general con la industria y casi todos los sectores parados, según los sindicatos
Euskaraz irakurri: Greba arrakastatsua industrian eta ia sektore guztietan, sindikatuen arabera
El seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre está siendo calificada como histórica por parte de los sindicatos convocantes. Todos destacan el compromiso de la clase trabajadora y señalan que la actividad se ha parado.
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