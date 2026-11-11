HUELGA GENERAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Éxito de la huelga general con la industria y casi todos los sectores parados, según los sindicatos

Publicidad
18:00 - 20:00
Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Greba arrakastatsua industrian eta ia sektore guztietan, sindikatuen arabera

EITB

Última actualización

El seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre está siendo calificada como histórica por parte de los sindicatos convocantes. Todos destacan el compromiso de la clase trabajadora y señalan que la actividad se ha parado.

Huelgas Sindicatos UGT CCOO Sindicato Ela Sindicato LAB Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X