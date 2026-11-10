Absueltas las dos personas acusadas de filtrar los exámenes de la OPE de Osakidetza

La Audiencia Provincial de Álava ha absuelto a un médido y a una opositora del delito de revelación de secretos relacionado con la presunta filtración del examen de Cirugía Plástica de la OPE de Osakidetza 2016-2017. El Tribunal no considera acreditado que se cometiera el delito de revelación de secretos por el que estaban siendo juzgados.

Las dos personas procesadas en la causa y ahora absueltas son un médico y una opositora, que mantienen una relación de suegro y nuera. Él ejercía en ese momento como jefe de servicio del Hospital Donostia, y fue el encargado de redactar parte de las preguntas del examen teórico. Por su parte, la opositora trabaja en el mismo servicio hospitalero y era la pareja sentimental de hijo del facultativo.



Durante el juicio, la Fiscalía apoyó su acusación en que la aspirante obtuvo una calificación alta, acertando 48 de las 50 preguntas elaboradas por su suegro, y pedía penas de dos años de prisión para el médico y uno para la opositora. Las acusaciones particulares (sindicatos LAB y ELA), por su parte, pedían tres y dos años, respectivamente, para cada uno de los dos acusados.



La Audiencia ha hecho pública este martes la sentencia, que no es firme y cabe la posibilidad de un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.